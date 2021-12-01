Умерла Ольга Седова, участница шоу «Битва экстрасенсов» Фото: СОЦСЕТИ

Умерла Ольга Седова, участница 11 сезона «Битвы экстрасенсов». Она скончалась 30 ноября 2021 года от коронавируса. Об этом рассказал ее коллега и друг, родовой шаман Карагай.

С Ольгой он познакомился в Сети, когда в 2012 году приехал в Москву.

- Проводили совместно семинары, любили гулять, встречались дома то у нее, то у меня – в общем, близко дружили, - говорит шаман.

Она была человеком жизнерадостным, позитивным, искренним и упрямо шла к своим целям.

В ноябре оказалось, что у экстрасенса коронавирус. С 12 по 14 число месяца она участвовала в профильном семинаре, а когда мероприятие закончилось, почувствовала себя плохо.

Тогда обращаться в больницу не стала, решила, что обычная простуда: симптомы те же, только температура была немного повышенная. А на следующий день стало резко плохо.

-В больницу она попала уже в тяжелом состоянии. Мама умерла в больнице 30 ноября в половине третьего дня. Ее подключили к аппарату искусственной почки, к ИВЛ с интубацией, она была на аппарате искусственного кровообращения, – рассказал сайту mk.ru Константин, сын Ольги Седовой.

Сейчас сам Константин и его отец (муж Ольги) тоже болеют коронавирусом и сидят на карантине. Проводить экстрасенса в последний путь может только ее дочка.

- Получается, что хоронить маму может только моя сестра, – очень переживает Константин.