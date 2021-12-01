Стали известны самые популярные видеоблогеры 2021 года Фото: REUTERS

Видеохостинг YouTube подвел итоги 2021 года и назвал самых популярных авторов уходящего года. Об этом в среду, 1 декабря 2021 года говорится в сообщении официального блога Google Россия.

Так, в топ-10 авторов среди российских пользователей YouTube традиционно вошел блогер Влад А4. Второе и третье место заняли EdisonPts и ГЛЕНТ, снимающие видео в формате Let’s Play.

В 2021 году YouTube представил новый формат коротких видео - Shorts, который быстро набрал популярность. В первую тройку лидеров вошли блогер Игорь Берестеи скии , популярный исполнитель Хабиб Шарипов, а также авторы канала Chapitosiki.

Ранее в компании рассказывали, какие видеоролики стали самыми популярными в России в 2020 году. Аудитория сервиса достигла 77% россиян, всего же в мире YouTube пользуются два миллиарда человек