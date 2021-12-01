Лукашенко назвал Зеленского человеком, совершенно случайно попавшим в политику Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского «совершенно случайным человеком в политике».

Как заявил белорусский лидер, у власти на Украине перед началом войны на Донбассе находился Александр Турчинов, «бывший комсомольский работник». «Я его хорошо знал, и мы с ним встречались в тот момент. Я еще его знал, как человека. Ну, какой он политик? Он просто человек, случайно попавший в эту заварушку», - сказал глава республики.

«Но я считаю, что в политике это абсолютно случайный человек, как и Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства», - добавил белорусский лидер в интервью РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, в интервью Лукашенко также заявил, что Минск поддержит Москву, если Россию столкнется с агрессией со стороны Украины. По словам белорусского лидера, он никогда не примет сторону «националистического угара, который сегодня происходит в Украине».