«Forest тур» и «Академия почемучек»: в экоцентре «Лесная сказка» разработано свыше 40 экопрограмм

Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Новые эколого-просветительские программы разработали сотрудники экоцентра «Лесная сказка» ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Они станут одним из важнейших инструментов непрерывного экологического образования и воспитания детей.

- В этом году было принято решение о перезагрузке эколого-просветительских программ. Сейчас основная задача - это привлечение семейных групп. Перечень проводимых мероприятий был расширен до 45 эколого-просветительских программ, - рассказали в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

За девять месяцев нынешнего года сотрудники эколого-просветительского центра «Лесная сказка» уже провели более 500 мероприятий, в которых смогли принять участие более 18 тысяч человек. И это весомый вклад в эколого-просветительскую работу города, который вносят все подведомственные организации Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, и в частности «Мосприрода».

Семейные квесты и новогодние программы

Экоцентр «Лесная сказка» расположен в зоне отдыха «Битца». Те, кто были на обзорной экскурсия по интерактивной экспозиции, знают, что это маленькое путешествие по особо охраняемым природным территориям Москвы. Все желающие могут познакомиться с обитателями этих зон, услышать голоса птиц, определить деревья по стволам, а еще поиграть в следопытов и послушать ароматы леса.

В этом году москвичам презентовали разу восемь новых программ: квесты «Ручеек», «Заколдованный лес», «Загадки цветов», «Forest тур», интерактивные занятия «Моя Красная книга», «Мы в ответе за них», «День синички», программа кружка «Лесовичок». Мероприятия проходили с учетом всех действующих санитарно-эпидемиологических ограничений.

Большой популярностью у посетителей с детьми пользуются игровые программы. Именно поэтому в экоцентре «Лесная сказка» решили организовать семейный квест по территории парка с использованием QR-кодов. Запустить эти квесты планируют в декабре. Также в разработке находится игровая программа для детей «Игра в Моржа».

До Нового года остается ровно месяц, а «Лесная сказка» знает, что для детей и взрослых это самый волшебный праздник, то не обойдется без сюрпризов. Специалисты уже готовят новые интерактивные новогодние программы и в скором времени на них смогут попасть все желающие.

Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

«Академия почемучек» и «Птичья кухня»

Специалисты «Лесной сказки» создали еще один интересный проект – «Академия почемучек». Он был запущен с 15 октября в видеоформате.

- На каверзные детские вопросы о природе в социальной сети Инстаграм отвечают наши сотрудники. В настоящее время уже направлено более 30 самых разнообразных детских вопросов, - рассказали в экоцентре «Лесная сказка».

В настоящее время готовится к выпуску очередной онлайн-проект - «Птичья Кухня». У москвичей будет уникальная возможность наблюдать за жизнью птиц в их естественной среде обитания. Для этого сотрудники экоцентра разместили скрытую видеокамеру в кормушке для птиц и будут делиться с подписчиками в соцсетях видеорепортажами.

Конкретно

Как посетить экоцентр «Лесная сказка»?

- по записи на мероприятие. Выбрать экскурсию можно на сайте mospriroda.ru;

- добраться на общественном транспорте: от станции метро «Ясенево» - автобус 165 до остановки «Зона отдыха Битца», либо на автобусе 781, 769 до конечной остановки «Проезд Карамзина», от станции метро «Новоясеневская» - автобус 262 до конечной остановки «Проезд Карамзина».

Важно

Маски и QR-коды

Согласно действующим на территории Москвы антиковидных мер, вход в помещение экоцентра «Лесная сказка» осуществляется только при предъявлении QR-кода и документа, удостоверяющего личность. Также всем участникам необходимо носить защитные маски.