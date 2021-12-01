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Здоровье1 декабря 2021 19:33

Нутрициолог объяснила, почему не стоит пить холодную воду на голодный желудок

А врачи порекомендовали, какие напитки помогут укрепить иммунитет зимой
Елена АКИМОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Нутрициолог объяснила, почему не стоит пить холодную воду на голодный желудок

Нутрициолог объяснила, почему не стоит пить холодную воду на голодный желудок

Фото: Евгения ГУСЕВА

Организм человека нуждается в жидкости, причем врачи рекомендуют выпивать за сутки не менее двух литров жидкости. Но употреблять воду нужно правильно.

Нутрициолог и эксперт Академии врачей UniProf Ирина Кононенко объяснила, как именно это делать.

- Важно помнить, что наш организм нуждается в чистой воде, без добавок. Утро лучше начинать не с чая или кофе, а именно с теплой воды, - советует Ирина Кононенко.

По утрам стоит выпивать не менее 200-250 миллилитров воды. Так же можно взять за правило выпивать по 200 миллиграмм воды перед едой. Можно добавлять в воду сок лимона, алое, куркумы или хлорофилла.

Температура жидкости не менее важна, чем ее объемы. Если вода будет слишком холодной, то можно спровоцировать пищевое расстройство.

- Идеальная температура воды — теплая, примерно 40 градусов. Такая вода снижает спазмы в желудочно-кишечном тракте, отток желчи, активизирует секреторную активность. При этом холодная вода, наоборот, может спровоцировать спазм в ЖКТ, что нарушает пищеварение, — отметила нутрициолог в беседе с Пятым каналом.

Стоит завести полезную привычку – носить с собой небольшую бутылочку с водой. Рекомендуется пить щелочную воду с РН не менее 7,5.

- Лучше пить воду небольшими глотками, это не будет вызывать отеки. Рекомендовано употреблять в среднем 30-40 миллилитров воды на килограмм веса, - напомнила эксперт.

В свою очередь доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, нужно ли менять питьевой режим с наступлением зимы, а также рассказал, какие напитки не подходят для утоления жажды в холодное время года, сообщает телеканал "360".

А вот например зеленый чай со свежей облепихой или клюквой помоет укрепить иммунитет и защитить организм от простуд.

К привычному чаю также можно добавить пряности, гвоздику, корицу, куркуму, тмин или имбирь. такую рекомендацию дала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦННИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова в беседе с «Известиям».