Нутрициолог объяснила, почему не стоит пить холодную воду на голодный желудок Фото: Евгения ГУСЕВА

Организм человека нуждается в жидкости, причем врачи рекомендуют выпивать за сутки не менее двух литров жидкости. Но употреблять воду нужно правильно.

Нутрициолог и эксперт Академии врачей UniProf Ирина Кононенко объяснила, как именно это делать.

- Важно помнить, что наш организм нуждается в чистой воде, без добавок. Утро лучше начинать не с чая или кофе, а именно с теплой воды, - советует Ирина Кононенко.

По утрам стоит выпивать не менее 200-250 миллилитров воды. Так же можно взять за правило выпивать по 200 миллиграмм воды перед едой. Можно добавлять в воду сок лимона, алое, куркумы или хлорофилла.

Температура жидкости не менее важна, чем ее объемы. Если вода будет слишком холодной, то можно спровоцировать пищевое расстройство.

- Идеальная температура воды — теплая, примерно 40 градусов. Такая вода снижает спазмы в желудочно-кишечном тракте, отток желчи, активизирует секреторную активность. При этом холодная вода, наоборот, может спровоцировать спазм в ЖКТ, что нарушает пищеварение, — отметила нутрициолог в беседе с Пятым каналом.

Стоит завести полезную привычку – носить с собой небольшую бутылочку с водой. Рекомендуется пить щелочную воду с РН не менее 7,5.

- Лучше пить воду небольшими глотками, это не будет вызывать отеки. Рекомендовано употреблять в среднем 30-40 миллилитров воды на килограмм веса, - напомнила эксперт.

В свою очередь доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, нужно ли менять питьевой режим с наступлением зимы, а также рассказал, какие напитки не подходят для утоления жажды в холодное время года, сообщает телеканал "360".

А вот например зеленый чай со свежей облепихой или клюквой помоет укрепить иммунитет и защитить организм от простуд.

К привычному чаю также можно добавить пряности, гвоздику, корицу, куркуму, тмин или имбирь. такую рекомендацию дала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦННИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова в беседе с «Известиям».