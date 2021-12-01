Псаки заявила, что США находятся в контакте с Россией "на ряде уровней" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон находятся в контакте с Москвой «на ряде уровней», но объявления о разговоре президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Такое заявление сделала пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

«Мне нечего анонсировать касательно звонков или [другого варианта] взаимодействия между ними. Я бы сказала, что мы находимся в контакте с российскими официальными лицами на ряде уровней», - заявила пресс-секретарь администрации США .

Напомним, накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день дата и время разговора президента России с американским коллегой еще не назначены.

Незадолго до этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что встреча Путина и Байдена требует основательной подготовки, которая идет на данный момент. По его словам, повестка готовящейся встречи огромна, уточнив, что Вашингтон выдвигает к Москве претензии, в том числе по теме Украины.