Рябков сообщил об "основательной подготовке" встречи Путина и Байдена Фото: REUTERS

Встреча президентов России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена требует основательной подготовки, которая идет на данный момент. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Для того, чтобы контакт состоялся - требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся», - сказал замминистра в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Рябков отметил, что повестка готовящейся встречи огромна, уточнив, что Вашингтон выдвигает к Москве претензии, в том числе по теме Украины. «Им нужно объяснять детально, что и как происходит, мы этим занимаемся», - добавил дипломат.

Напомним, накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, какие темы будут обсуждать в ходе переговоров президенты России и США, отметив, что основными темами станут Украина и НАТО. Как сообщалось, встреча Путина и Байдена состоится в онлайн-формате и пройдет в 2021 году, однако точной даты пока нет.