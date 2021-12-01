В Дании зарегистрировали семь случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семь случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» зарегистрировали в Дании. Об этом в среду, 1 декабря, сообщил министр здравоохранения королевства Магнус Хеунике, отметив, также 16 эпизодов, где медработники также подозревают наличие нового варианта COVID-19.

Уточняется, что все случаи заражения связаны с поездками за границу. Власти Дании полностью останавливают все поездки из десяти африканских стран для снижения риска дальнейшего распространения инфекции, а всем прибывающим из Дубая и Дохи вводится обязательное тестирование.

Кроме того, сообщается, что всем гражданам старше 18 лет, прошедшим вакцинацию летом, в ближайшие месяцы предложат сделать ревакцинацию. «Всех прабабушек и прадедушек, бабушек и дедушек, всех уязвимых, медперсонал, работающий на переднем крае, всех вас, кто прошел вакцинацию прошлой зимой и этой весной очень, очень настоятельно призываю сделать третий укол», - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Напомним, в среду, 1 декабря, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что по состоянию на сегодняшний день штамм «омикрон» обнаружен уже в 23 странах мира, через несколько часов о выявлении этого штамма сообщили в США и ОАЭ.