В США выявили первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Соединенных Штатах зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон».

Как передает телеканал CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, случай заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» зафиксирован в штате Калифорния.

Президент США Джо Байден ранее выражал уверенность в том, что «рано или поздно» данный штамм коронавируса появится в США, призвав прививаться от COVID-19.

Тем временем, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) также сообщили о первом случае штамма «омикрон» в стране.

Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщила, что по состоянию на среду, 1 декабря, штамм коронавирусной инфекции «омикрон» обнаружен уже в 23 странах мира. В организации также сообщали, что пока смертей от нового штамма не зарегистрировано, однако назвала высокой вероятность дальнейшего распространения «омикрон» на глобальном уровне