В ВОЗ заявили, что омикрон-штамм коронавируса зафиксирован в 24 странах

Омикрон-вариант коронавируса нашли в 24 странах мира. Фото: REUTERS

По состоянию на 1 декабря омикрон-вариант коронавируса обнаружен уже в 24 странах мира. Об этом заявил на брифинге для стран-членов ВОЗ глава организации Тедрос Гебрейесус.

Гебрейесус призвал «не наказывать» страны, которые первыми обнаружили у себя штамм «омикрон», введением в отношении них резких ограничительных мер, которые могут оказаться непропорциональными существующей опасности.

Ранее сообщалось, что 1 декабря случаи заражения омикрон-вариантом коронавируса зафиксированы в Норвегии, Гане и Южной Корее.

ВОЗ также заявляет, что на данный момент нет необходимости в создании новой вакцины, поскольку фармацевтическим компаниям необходимо всего лишь внести незначительные изменения в состав уже разработанных препаратов.

Пока в мире не зафиксированы летальные исходы у пациентов, инфицированных штаммом «омикрон». Но по скорости распространения новый вариант коронавирусной инфекции сравним с Эболой, отмечают специалисты.