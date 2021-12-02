Псаки предупредила Россию о санкциях от США из-за Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о готовности Соединенных Штатов не остановится перед введением новых санкций против России из-за Украины.

- Мы с самого начала работы нынешней администрации продемонстрировали, что готовы использовать ряд экономических и других инструментов, реагируя на вредные действия России.... Мы не намерены колебаться,... но будем делать это в тесной координации с нашими союзниками, - рассказала Псаки на брифинге журналистам.

Также представитель Белого дома добавила, что Америка находится в контакте как с Россией, так и с Украиной по ситуации на границе стран.

Накануне сообщалось, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла о готовности Вашингтона при необходимости ввести в отношении Москвы "беспрецедентные санкции" в случае, если РФ будет предпримет какие-либо шаги, направленные на дестабилизацию ситуации на Украине.