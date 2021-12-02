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Происшествия1 декабря 2021 21:59

Суд не стал отправлять под домашний арест сына Павла Астахова по делу о мошенничестве

По данным суда, ему может грозить до 10 лет колонии
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Антон Астахов с отцом Павлом Астаховым

Антон Астахов с отцом Павлом Астаховым

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве Головинский суд отказался отправлять под домашний арест сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова Антона Астахова по уголовному делу о крупном мошенничестве.

- Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в суде РИА Новости.

Отмечается, что сыну Астахова вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ему может грозить серьезное наказание - до 10 лет колонии. Решение суда уже обжаловано. При этом детали уголовного дела пока официально не раскрывается.

Ранее сайт kp.ru писал про другое дело о мошенничестве. Так, в Крыму было закончено расследование уголовного дела по факту мошенничества на сумму, превысившую 15 миллионов рублей. По данным правоохранителей, в 2020 году двое мужчин 35 и 38 лет представлялись бизнесменами и предлагали контрагентам организовать реализацию товаров. Входя от имени юридических лиц в доверие к руководителям фирм и поставщикам, злоумышленники завладевали продукцией, позже сбывали её, а деньги присваивали.