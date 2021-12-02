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Здоровье1 декабря 2021 23:50

Гинцбург заявил о возможном вытеснении "дельты" штаммом коронавируса "омикрон"

Источник:kp.ru
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Новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон", если он действительно окажется заразнее, сможет вытеснить вариант вируса "дельта". Такое мнение высказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

- Возможно, у "омикрона" будет длительный период перехода от стадии заражения к стадии возможных сильных осложнений, то есть инкубационный период у него будет порядка 12-14 дней. ... Тогда он может вытеснить "дельта"-штамм и проиммунизировать население, - рассказал ученый ТАСС.

Напомним, сейчас лучшей защитой от covid-19 является вакцинация. Российские вакцины уже доказали свою безопасность и эффективность в борьбе с распространением вируса.