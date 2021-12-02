Письмо Екатерины II о вакцинации от оспы 1787 года с ее портретом продали на аукционе за 951 тысячу фунтов

Письмо Петру Румянцеву о вакцинации от оспы, 20 апреля 1787. Фото: macdougallauction.com

Портрет российской императрицы Екатерины II (1729-1796) кисти Дмитрия Левицкого (1735-1822), а также написанное ей письмо о пользе вакцинации от черной оспы проданы на торгах аукционного дома MacDougall's за 951 тысячу фунтов стерлингов (около 1,26 миллиона долларов).

В письме императрица рассуждала, как организовать места для вакцинации, где взять средства на это.

Директор аукционного дома Екатерина МакДугалл во время пресс-конференции напомнила, что императрица не стала издавать указ об обязательной вакцинации, а сама сделала прививку.