В Москве упрощена процедура получения медотвода от вакцинации

Получить медотвод в Москве теперь проще Фото: Мария ЛЕНЦ

Единый порядок выдачи и форма справок о наличии медицинских противопоказаний к прививке или факте перенесенного заболевания ввели в российской столице, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы. Он начал действовать с четверга, 2 декабря 2021 года.

Проект запущен в пилотном режиме. В остальных регионах России новая процедура будет введена только с 1 февраля 2022 года.

Согласно новым правилам, фактом подтверждения выданного медотвода является справка (информация о медотводе), которая содержится на едином портале государственных услуг. На ее основании на Госуслугах можно получить QR-код. На основе собранной информации формируется цифровой регистр медотводов в единой цифровой платформе здравоохранения.

В департаменте уточнили "Коммерсанту", что для получения медотвода необходимо иметь московский полис ОМС или быть прикрепленным к городской поликлинике.

Чиновники уточнили что перечень заболеваний и состояний для медотвода, указанный в инструкции к вакцинам, невелик: рекомендуется временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях.

Однако есть ряд заболеваний, при которых вакцинация проводится с особой осторожностью и окончательное решение о том, следует ли выдавать справку о противопоказаниях, остается за врачом.