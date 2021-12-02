Военный эксперт раскрыл предназначение засекреченного оружия России

Лазерный комплекс «Пересвет». Фото: Минобороны РФ

Боевая лазерная установка "Пересвет", о которой объявил президент России Владимир Путин еще в 2018 году, до сих пор остается одним из самых загадочных оружий в арсенале страны, так как нет никаких прямых пояснений о его предназначении и возможностях. Более того, до последнего времени не было известно даже его официального названия. Газета "Известия" раскрыла часть информации о засекреченном оружии России.

В частности, из содержаний договоров на сайте Госзакупок стало известно, что официальное название "Пересвета" – перебазируемый комплекс подавления космических аппаратов оптико-электронной разведки и дистанционного зондирования Земли двойного назначения. Из него становится понятным и предназначение вооружения.

"Уже из названия очевидно, что "Пересвет" предназначен прежде всего для вывода из строя спутников и является одним из эшелонов противокосмической обороны нашей страны. Противоспутниковое оружие бывает с огневым и функциональным поражением. Испытанный недавно ракетный "Нудоль" относится к первой категории. "Пересвет" — ко второй", - рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

Он предположил, что оружие такого класса способно поражать спутники на орбите Земли на высоте до 500 километров. По словам Корнева, именно на этой высоте вращаются большинство спутников и аппаратов зондирования планеты.

Напомним, российские боевые лазеры "Пересвет", основанные на новых физических принципах, уже заступили на опытно-боевое дежурство. Оснащение ими армии началось с 2017 года в рамках Государственной программы вооружений. В вооруженных силах страны организовано освоение лазеров личным составом и слаживание боевых расчётов.