Ростуризм надеется, что омикрон-штамм коронавируса не повлияет на перевозки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова выразила надежду, что новый штамма коронавируса «Омикрон» не осложнит ситуацию в туристической отрасли и не повлияет на перевозки. Как отметила глава Ростуризма в ходе Генеральной ассамблеи Всемирной туристcкой организации (UNWTO), пока никаких ограничений на поездки по востребованным у россиян направлениям не вводилось.

«Надеюсь, что этот штамм окажется не таким опасным, как сейчас представляется, и не приведет к еще более тяжелым последствиям», – сказала она.

Догузова подчеркнула, что Ростуризм просит россиян внимательно оценивать ситуацию, учитывать рекомендации Роспотребнадзора и Министерства иностранных дел. Также при планировании зарубежных поездок агентство рекомендует туристам обязательно приобретать страховки, чтобы в случае необходимости покрыть расходы на лечение от коронавируса.

Сайт kp.ru разбирался, как штамм «Омикрон» влияет на туризм.

Между тем Всемирная организация здравоохранения сомневается в эффективности полного запрета путешествий в борьбе с коронавирусом