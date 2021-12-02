Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 178 тысяч рублей в месяц, выяснили аналитик сервиса по поиску работы Superjob.

Согласно исследованию, мужчинам для счастья необходимо 205 тысяч рублей в месяц, женщинам – 155 тысяч. При этом еще в мае этого года среднестатистический россиянин желал иметь для счастья 173 тысячи рублей.

Наиболее высокие запросы у жителей Москвы, которым необходимо для счастья 228 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше запросы у жителей Владивостока – 204 тысячи и Ростова-на-Дону – 198 тысяч. В пятерке также оказались Санкт-Петербург и Екатеринбург – 192 и 186 тысяч рублей соответственно. Меньше всего нужно для счастья жителю Оренбурга – 138 тысяч рублей в месяц.

Отмечается, что молодежи до 24 лет достаточно иметь 126 тысяч рублей в месяц, а россиянам от 35 до 44 лет нужно 200 тысяч. Люди, зарабатывающие до 30 тысяч рублей, хотели бы иметь среднемесячный доход в 110 тысяч рублей, россияне с зарплатой от 80 000 тысяч оценивают счастье в 228 тысяч рублей. Как уточняется в сообщении, исследование проводилось с 1 по 29 ноября 2021, его участниками стали 2,5 тысячи человек в общем опросе и 19,5 тысяч жителейкрупных городов.