В России создали защищенный от кибератак смартфон для военных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские разработчики создали смарфтон для военных и силовых спецслужб, защищенный от кибератак специальным программным обеспечением, на операционной системе «Лаборатории Касперского».

По информации «Коммерсанта», гаджет представляет собой полностью отечественный смартфон, его разработчиками стали группа «Аквариус» (входит в Национальную компьютерную корпорацию) и «Лаборатория Касперского». Первая партия устройств, которые в «Аквариусе» называют карманным персональным компьютером, вышла в количестве 200 штук. Опытная партия из 3 тысяч смартфонов должна выйти до конца этого года.

«Мы позиционируем КПК как устройство для доступа через приложения к корпоративным сервисам в защищенном режиме. Один из его элементов – IP-соединения, которые защищаются специальным программным обеспечением», – рассказал глава компании «Аквариус» Владимир Степанов.

Разработчики вложили в проект более миллиарда рублей. Кроме силовых ведомств гаджет может использоваться и в государственных компаниях и среди чиновников. Производитель КПК считает, что усиление контроля личных гаджетов сотрудников спецслужб вызовет спрос на новинку.