Ракетный комплекс «Бастион» развернули на курильском острове Матуа Фото: кадр из видео

Расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» впервые заступили на дежурство на курильском острове Матуа, рассказали журналистам в Восточном военном округе (ВВО) России.

Военнослужащие Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами. В островную зону доставлены техника, личный состав и материальные средства. Также на Матуа развернут автономный военный городок, приспособленный для круглогодичного несения службы.

Ракетный береговой комплекс «Бастион» предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

«Бастион» является одним из носителей ракеты «Оникс», которая вместе с ракетными комплексами «Калибр» и Х-35 «Уран» является основным противокорабельным ракетным оружием в Вооруженных силах России.