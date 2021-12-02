В России предложили ввести новые штрафы за опасное вождение

Лихачам предлагают выписывать штраф до пяти тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Законопроект об ответственности за агрессивное вождение, создающее опасные ситуации на дорогах, направлен на заключение в правительство России. Об этом написал в своем телеграм-канале один из авторов проекта депутат Госдумы от партии ЛДПР Ярослав Нилов.

Он предусматривает штрафы от двух с половиной до пяти тысяч рублей для тех водителей, которые своим лихачеством создают угрозу возникновения ДТП. В частности, речь идет об опасном маневрировании либо опасном перестроении по полосам, резком торможении, в том числе, после ускорения или замедления. Под штраф также попадает рискованное несоблюдение дистанции, а точнее, "опасное приближение к впереди движущемуся транспортному средству с последующим движением в непосредственной близости от него".

"При этом необходимо соблюдение трёх главных требований: наличие умысла, видеофиксация нарушения, а решение о привлечении к административной ответственности принимает суд, - уточнил Нилов. - Законопроект направлен в правительство для получения официального отзыва, после чего будет внесён на рассмотрение Государственной Думы".

Отметим, что соответствующая инициатива депутатов ЛДПР была озвучена еще почти 10 лет назад, однако до принятия закона дело так и не дошло. Авторами законопроекта помимо Ярослава Нилова выступили Игорь Лебедев и Андрей Свинцов.