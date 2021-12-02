Звездный адвокат Жорин назвал способ избежать обязательств по брачному контракту после развода

Адвокат Жорин назвал способ избежать обязательств по брачному контракту после развода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, как женщине одного из уральских городов несколько лет назад удалось провернуть аферу с брачным договором, и посоветовал обратить внимание на этот "жизненный урок" всем девушкам и женщинам.

Напомним, в 2015 году жительница Первоуральска Маргарита пообещала купить супругу машину за 650 тысяч рублей в обмен на его согласие не делить имущество поровну в случае развода. Женщина свое обещание выполнила, но купила машину за 140 тысяч — ВАЗ-2114.

Суд встал на сторону экс-супруги, так как в пункте договора не были указаны тип автомобиля, наименование, тип двигателя, комплектность и особые характеристики.

"Эта очень хороший лайфхак. Несмотря на то, что все было нотариально заверено и, вроде бы, имело юридическую силу, впоследствии, вероятно, муж не оправдал надежд этой барышни, и она таким образом провернула манипуляцию. Честь ей и хвала в данном случае", - пояснил правозащитник в беседе с "Пятым каналом".

Звездный адвокат отметил, что женщин в таких браках можно только пожалеть, а стремление "насолить" партнеру - оправдать. Жорин также посоветовал девушкам получить юридическое образование, или обращаться к юристам при заключении брачного договора.

Сообщается, что если бы супруг смог доказать недоработку нотариуса при составлении брачного договора, то теоретически у Дмитрия появился бы шанс пересесть в более дорогую машину, передает "Российская газета".