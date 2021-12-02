В КПРФ заявили, что депутат Рашкин заслуживает только штраф

Секретарь ЦК КПРФ Ющенко заявил, что Рашкин заслуживает только штраф Фото: Евгения ГУСЕВА

Секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко заявил, что депутат Валерий Рашкин, в машине которого нашли тушу убитого лося, заслуживает только штраф.

"Дело яйца выеденного не стоит и заслуживает максимум штрафа, административного нарушения. У нас принципиальная позиция, больше чем административки это дело не тянет", - заявил он в беседе с изданием "Газета.ru"

Ющенко отметил, что в КПРФ рассчитывают на абсолютно бескомпромиссное и честное расследование.

Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ) в отношении депутата Государственной думы от партии КПРФ Валерия Рашкина. Следствие установило, что парламентарий, вооружившись принадлежащим ему карабином, совместно с другими лицами убил лося, сообщают "Известия"

Ранее адвокат Алексей Краснов в беседе с телеканалом "360" рассказывал, что может грозить депутату в рамках возбужденного уголовного дела. Наказание по части первой указанной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.