Диетолог Бурак назвала сладкое самым вредным завтраком

Пончики и другие сладости диетолог считает худшим из возможных завтраков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Диетолог из Соединенных Штатов Лаура Бурак рассказала о том, какой завтрак не только испортит фигуру, но и нанесет вред организму. На портале Eat This, Not That! Бурак посоветовала не есть на завтрак сладкие пончики, блины, кексы и другие продукты с высоким содержанием сахара.

Потребление «пустых калорий» в виде сахара может привести к повышению уровня холестерина в крови, отметила диетолог. Белка и клетчатки в этих продуктах практически нет, поэтому чувство насыщения после такого завтрака проходит очень быстро.

Лучшим завтраком диетолог назвала комбинацию овсянки и белковых продуктов. Также она считает полезным вариантом завтрака авокадо, вареные яйца и цельнозерновой хлеб.

