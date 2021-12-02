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Здоровье2 декабря 2021 10:46

Диетолог Бурак назвала сладкое самым вредным завтраком

Самым плохим вариантом завтрака будут сладкие пончики, блины и кексы, заявила диетолог из США
Мария ПАВЛОВА
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Пончики и другие сладости диетолог считает худшим из возможных завтраков.

Пончики и другие сладости диетолог считает худшим из возможных завтраков.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Диетолог из Соединенных Штатов Лаура Бурак рассказала о том, какой завтрак не только испортит фигуру, но и нанесет вред организму. На портале Eat This, Not That! Бурак посоветовала не есть на завтрак сладкие пончики, блины, кексы и другие продукты с высоким содержанием сахара.

Потребление «пустых калорий» в виде сахара может привести к повышению уровня холестерина в крови, отметила диетолог. Белка и клетчатки в этих продуктах практически нет, поэтому чувство насыщения после такого завтрака проходит очень быстро.

Лучшим завтраком диетолог назвала комбинацию овсянки и белковых продуктов. Также она считает полезным вариантом завтрака авокадо, вареные яйца и цельнозерновой хлеб.

Ранее на kp.ru диетолог назвала продукты, которые сокращают жизнь. Врач призвала минимизировать употребление молочных продуктов, мяса, злаковых, пасленовых, фруктов и некоторых других продуктов.

Также специалист-диетолог рассказала об уникальных свойствах помидоров, употребление которых в пищу снижает риск онкозаболеваний и подстегивает иммунитет.