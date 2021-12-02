Холдинг Усманова вышел из капитала VK Фото: ВКонтакте

Холдинг USM, принадлежавший Алишеру Усманову, продал пакет акций компании «МФ Технологии» группе «Согаз», выйдя из капитала VK, ранее называвшийся Mail.ru Group. Об этом говорится в сообщении компаний, опубликованном в четверг, 2 декабря.

«Совет директоров АО "Согаз" одобрил 45-процентное участие в капитале АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3% голосов VK», - сообщили в страховой компании.

В USM уточнили, что 45% акций «МФ Технологии» принадлежало холдингу через ПАО «Мегафон», а в результате сделки данный пакет акций в капитале VK Group был продан группе «Согаз» полностью. При этом сумму сделки не раскрывают.

Глава совета директоров «Согаза» Алексей Миллер сообщил, что компания рассматривает данную сделку как стратегическую инвестицию. Предприниматель назвал VK одной из самых успешных цифровых экосистем в Рунете с уникальным набором активов. По его словам, этот тот сервис, который востребован как в России, так и за рубежом.

«Среди главных конкурентных преимуществ группы VK - самые популярные социальные сети и коммуникационные сервисы», - отметил он.

На этом фоне сделки депозитарные расписки VK Group к 14:49 по московскому времени выросли до 7,95% и достигали 1 378,6 рубля, что является максимумом с 19 ноября.