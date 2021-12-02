Синоптики предупредили о 20-сантиметровых сугробах на следующей неделе в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве во второй половине следующей недели ожидаются 20-сантиметровые сугробы, что характерно для начала января. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Как отметили в центре «Фобос», в Центральной России зима стартовала резко «с убедительных успехов», и на базовой метеостанции ВДНХ в Москве к утру четверга, 2 декабря, снежный покров вырос до восьми см, а на Балчуге данный показатель вырос до десяти см, в Тушино - до 13 см.

«В Подмосковье самым заснеженным оказался Клин, где намело 17 см», - приводит Метеовести сообщение центра.

По прогнозам синоптиков, в выходные дни похолодает и осадки перейдут в твердую фазу, из-за чего снежный покров подрастет до 10-12 см, а на следующей неделе циклонические вихри активизируются.

«В общем, за ближайшую десятидневку прогнозируется около 30-40 мм осадков, что составляет более половины всего месячного объема небесной влаги. В такой ситуации сугробы будут каждый день прибавлять», - отмечают специалисты.

Согласно прогнозам, обильные снегопады пройдут 7-8 декабря, в результате чего во второй половине следующей недели, 8-12 декабря, «снегомерные линейки "утонут" в сугробах на глубину 18-23 см».