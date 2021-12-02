Захарова сделала замечание грузинской журналистке, перешедшей на английский язык

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова попросила журналистку грузинского телеканала «Рустави 2» Тамару Нуцубидзе перейти на русский язык во время пресс-подхода глав российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Стокгольме в четверг, 2 декабря.

Грузинская журналистка начала задавать вопрос на английском языке, но официальный представитель МИД РФ напомнила, что когда Нуцубидзе просила допустить ее к участию в конференции, та говорила по-русски.

«Тамара, извините, пожалуйста, вы когда просили принять участие в конференции, вы говорили по-русски», - заявила дипломат.

В ответ грузинская журналиста спросила у Захаровой, является ли это проблемой.

«Ну просто здесь российские журналисты … Тамара, пожалуйста, по-русски, давайте», - ответила ей официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Поскольку Нуцубидзе начала настаивала на том, чтобы задать вопрос на английском языке, дипломат попросила в следующий раз просить разрешение на участие в пресс-конференции также на английском языке.