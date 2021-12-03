Рогозин: работы по созданию комплекса "Байтерек" на Байконуре начнутся в марте 2022

Космодром "Байконур" / Фото: пресс-служба Роскосмоса

Работы по созданию ракетного комплекса "Байтерек" на Байконуре начнутся в марте 2022 года, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на деловом форуме ЕАЭС "Космическая интеграция" в пятницу, 3 декабря.

"Физические работы там начнутся в марте следующего года, - уточнил Дмитрий Рогозин. - Все необходимые документы согласовали".

Напомним, в 2018 году правительства России и Казахстана подписали протокол о внесении изменений в соглашение о создании на Байконуре ракетного комплекса "Байтерек", которое было заключено еще в конце 2004 года. Первый старт запланирован на четвертый квартал 2023 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, пуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" перенесен на новую дату. Теперь он стартует 6 декабря, как планировалось ранее, а 12 декабря.