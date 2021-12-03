Начальник наркоконтроля Кубани назначен на пост главы МВД по Республике Адыгея

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу нового Министра внутренних дел по Республике Адыгея. Фото: мвд.рф

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу нового Министра внутренних дел по Республике Адыгея. На эту должность Указом Президента Российской Федерации назначен полковник полиции Олег Безсмельницын.

- Олег Владимирович работал в большинстве оперативных служб, в том числе по линиям борьбы с организованной преступностью, экономическими преступлениями, а также по противодействию экстремизму, - заявил Колокольцев.

По данным МВД вновь назначенный министр внутренних дел по Республике Адыгея служит в ведомстве почти 25 лет, вся его профессиональная деятельность проходила в Краснодарском крае. Начинал госавтоинспектором в Тихорецком районе. Потом перешел на оперативную работу. Последние пять лет возглавлял Управление по контролю за оборотом наркотиков в Краснодарском главке. Только в 2020 году его подчиненные выявили и ликвидировали почти 40 наркопритонов и привлекли к уголовной ответственности за распространение наркотиков почти 2000 человек.

Владимир Колокольцев потребовал от Олега Безсмельницына в кратчайшие сроки "сформировать у граждан уверенность в реальной защищенности от любых посягательств может только четкое соблюдение принципа неотвратимости наказания".

Также Министр потребовал плотно заняться преступлениями в IT-сфере и ДТП на дорогах.

- На фоне общего снижения ДТП количество погибших увеличилось на 10% и составило 68 человек, из которых 5 – несовершеннолетние, - обратил внимание министр на положение дел в безопасности движения на дорогах республики.