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Здоровье3 декабря 2021 12:02

Голикова рассказала, что в России коллективный иммунитет достиг 53,7 процента

Необходимого уровня коллективного иммунитета достиг Севастополь – 80,8 процента
Мария ПАВЛОВА
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Татьяна Голикова назвала российский регион, где уже достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета.

Татьяна Голикова назвала российский регион, где уже достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В целом по России коллективный иммунитет составляет 53,7 процента. Об этом заявила в пятницу 3 декабря вице-премьер Татьяна Голикова. Тем не менее ситуация с коронавирусом остается сложной.

«По состоянию на 3 декабря вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла – 63 961 690 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 53,7%. Данные тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф показывают при этом, что практически все регионы нашей страны по совокупным показателям, которые используются для измерения напряженности ситуации с коронавирусом, находятся в красной или оранжевой зоне. Это означает, что вирус продолжает распространяться, и прививаться нужно как можно скорее», - сказала Голикова.

Председатель оперативного штаба по распространению коронавируса назвала регион, в котором достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета. Это Севастополь, где показатель колективного иммунитета составляет 80,8 процента. Также в лидерах Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Карелия, Тува, Чукотка где этот уровень превышает 72 процента.

Вице-премьер назвала четыре региона, где обстановка с ковидом стала более напряженной – Калужская, Ростовская и Челябинская области, а также Республика Калмыкия.

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