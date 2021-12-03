Россиянам рассказали, куда можно дешевле всего уехать на поезде Фото: Андрей АБРАМОВ

Аналитики сервиса OneTwoTrip рассказали, что Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи и Казань стали самыми популярными городами для ж/д поездок в декабре.

При этом отмечается, что самые дешевые железнодорожные билеты россияне могут купить из Москвы до Ростова Великого - от 470 рублей и до Нижнего Новгорода - от 660 рублей, сообщает "Газета.ru"

В пресс-службе онлайн-сервиса по покупке билетов уже рассказывали ФАН, что самым популярным направлением в период новогодних праздников у россиян стал Сочи. Улететь туда оказалось на 16% дешевле, чем в прошлом году. Максимальное число перелетов запланировано на период с 28 по 30 декабря 2021 года.

Ранее стало известно, что пассажиропоток поездов дальнего следования планируют увеличить в России до 47% к 2035 году. В Минтрансе отметили, что достичь за счёт развития скоростного и высокоскоростного сообщения, передает RT.