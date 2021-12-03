Умерла Нина Ургант, звезда фильма «Белорусский вокзал»

Актриса Нина Ургант умерла в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни Фото: кадр из фильма

Умерла народная арстистка РСФСР Нина Ургант, бабушка телеведущего Ивана Урганта, известная по фильму «Белорусский вокзал». Актриса скончалась в возрасте 92 лет.

«Нина Николаевна Ургант скончалась на 93-м году жизни», – рассказали ТАСС в пресс-сулжбе Александринского театра.

Нина Ургант в 1953 году окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, после чего год прослужила в Академическом театре имени Волкова в Ярославле. С 1954 года актриса выступала в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, где сыграла около 20 ролей. В 1962 году Ургант начла работать в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина (Александринский театр).

Первая большая роль в кино досталась артистке в 1962 году в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление». В 1966 году она сыграла Люсь в фильме «Я родом из детства», спустя три года Анну Михайловну в фильме «Сыновья уходят в бой». Наиболее известна Ургант по роли медсестры в «Белорусском вокзале» 1970 года. Последнее появление актрисы в кино состоялось в 2008 году в картине «Азиат».