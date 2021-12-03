Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать мандарины к Новому году

Как правильно выбирать мандарины, рассказали в Роспотребнадзоре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инструкцию, как правильно выбирать мандарины, выложил Роспотребнадзор в своем Instagram. В ведомстве предлагают накануне новогодних праздников внимательно изучить ее, чтобы эти самые праздники себе не испортить.

Мандарины можно брать, если они ароматные, упругие, равномерно окрашенные и с легко отделяющейся кожурой. Последний пункт работники магазина вряд ли разрешать вам проверить, если вы мандарин еще не купили. А вот с некоторыми продавцами на рынке, возможно, получится договориться.

Если мандарин слишком мягкий или слишком твердый и сухой, если его кожура повреждена или на ней есть вмятины, такой фрукт покупать не стоит. И уж тем более не нужно брать мандарин, если на нем есть признаки плесени и гнили.

Чем светлее кожура мандарина, тем кислее будет его мякоть.

Хвостик с зелеными листьями не является показателем свежести мандаринов, рассказали в Роспотребнадзоре. Но этот самый хвостик с листочками поможет, если вы не собираетесь съесть мандарины сразу. Не обрывайте листочки с веточек, так фрукты сохранятся дольше. А чтобы мандарины не испортились еще дольше, смажьте их кожицу растительным маслом и положите их в тот отсек холодильника, который сохраняет температуру +6 градусов. И помните о том, что долго мандарины не хранятся!

Ранее на kp.ru рассказывалось, почему в России за год на четверть подорожали мандарины и что будет с ценами на них к Новому году.