Кремль пока не принимал решений об усилении безопасности Путина из-за омикрон-штамма коронавируса

Решений об усилении безопасности Путина из-за омикрон-штамма коронавируса пока не принималось Фото: REUTERS

Решений по усилению мер безопасности президента России Владимира Путина и сотрдуников его администрации в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса пока не принималось, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока решений нет», – передает ТАСС сообщение пресс-секретаря российского лидера.

Как отметил Песков, введение дополнительных ограничений из-за омикрон-штамма в России не находится в компетенции Кремля.

Как писал сайт kp.ru, у двух вернувшихся в Россию из ЮАР пассажиров обнаружили коронавирусную инфекцию. Пока неизвестно, каким именно штаммом COVID-19 они заразились.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что россияне, вернувшиеся из поездки в ЮАР, должны будут пройти двухнедельный карантин в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». По словам руковдителя ведомства, пока омикрон-штамм в России не выявлен.