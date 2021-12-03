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Здоровье3 декабря 2021 15:43

Кремль пока не принимал решений об усилении безопасности Путина из-за омикрон-штамма коронавируса

В пятницу, 3 декабря, у двух вернувшихся в Россию из ЮАР пассажиров обнаружили COVID-19
Абдулла ШАКИРОВ
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Решений об усилении безопасности Путина из-за омикрон-штамма коронавируса пока не принималось

Решений об усилении безопасности Путина из-за омикрон-штамма коронавируса пока не принималось

Фото: REUTERS

Решений по усилению мер безопасности президента России Владимира Путина и сотрдуников его администрации в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса пока не принималось, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока решений нет», – передает ТАСС сообщение пресс-секретаря российского лидера.

Как отметил Песков, введение дополнительных ограничений из-за омикрон-штамма в России не находится в компетенции Кремля.

Как писал сайт kp.ru, у двух вернувшихся в Россию из ЮАР пассажиров обнаружили коронавирусную инфекцию. Пока неизвестно, каким именно штаммом COVID-19 они заразились.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что россияне, вернувшиеся из поездки в ЮАР, должны будут пройти двухнедельный карантин в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». По словам руковдителя ведомства, пока омикрон-штамм в России не выявлен.