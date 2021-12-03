Медики выявили коронавирус у двух прилетевших в Россию из ЮАР пассажиров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У двух вернувшихся в Россию из ЮАР пассажиров обнаружили в пятницу, 3 декабря, коронавирусную инфекцию, сообщили в Роспотребнадзоре.

«У двух прилетевших в РФ из ЮАР пассажиров выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирус, сообщили в Роспотребнадзоре», – сказано в Telegram-канале Оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Московской области.

Пока неизвестно, какой именно штамма коронавируса выявлен у прилетевших в РФ туристов.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что россияне, вернувшиеся из поездки в ЮАР, должны будут пройти двухнедельный карантин в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». По словам руковдителя ведомства, пока омикрон-штамм в России не выявлен.

Ранее оссия отправила запросы на получение образца штамма коронавируса «Омикрон».

Между тем ученые из консультативной группы при правительстве Великобритании заявили, что реальная угроза нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» будет понятна только через месяц.