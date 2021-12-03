В России в III квартале 2021 года количество бедных снизилось до 16 млн

В России сократилось количество людей, живущих за чертой бедности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россиян, которые живут за чертой бедности, по итогам III квартала 2021 года стало на 2,8 млн меньше. Теперь на территории РФ проживают 16 млн людей, считающихся бедными. Это 11 процентов населения страны. Такие данные в пятницу 3 декабря 2021 года публикует Росстат. По данным за 9 месяцев 2021 года доля бедного населения составляла 12,1 процента.

Сокращение количества живущих за чертой бедности граждан РФ связано с ростом среднедушевых номинальных доходов населения на 15,5 процента. В III квартале этот показатель вырос с 34,9 тыс. рублей до 40,4 тыс. рублей, сообщает ведомство. В стране восстанавливается экономическая активность, растет занятость, заработные платы и социальные выплаты.

Данные Росстата прокомментировали в Минтруда РФ.

«В 2021 году третий квартал также стал периодом, когда уровень занятости вернулся к допандемическим показателям. В сентябре численность занятого населения составила 72,3 миллиона человек, а уровень безработицы – 4,3%», - отметили в министерстве.

Ранеее на kp.ru сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил до минимума сократить количество россиян, живущих за чертой бедности.

«Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей», - сказал Путин.