Госдеп заявил, что переговоры Байдена и Путина состоятся очень скоро Фото: REUTERS

Переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена пройдут в очень скором будущем, заявил госсекретарь США Энотони Блинкен в ходе онлайн-форума Reuters Next.

По словам главы Госдепартамента, американский лидер во время беседы с российским лидером заявит о желании США иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. Блинкен отметил, что разговор двух президентов важен, поскольку «ничем нельзя заменить прямые контакты и взаимодействие между официальными лицами, особенно между лидерами России и США.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 3 декабря, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Байден в ходе предстоящих переговоров обсудят ситуацию на Украине, в Афганистане, Иране, Сирии и Ливии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенты, возможно, проведут разговор 7 декабря 2021.