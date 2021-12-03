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Политика3 декабря 2021 18:48

Госдеп заявил, что переговоры Байдена и Путина состоятся очень скоро

Американский лидер намерен заявить российскому президенту о желании иметь более стабильные отношения с Москвой
Абдулла ШАКИРОВ
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Госдеп заявил, что переговоры Байдена и Путина состоятся очень скоро

Госдеп заявил, что переговоры Байдена и Путина состоятся очень скоро

Фото: REUTERS

Переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена пройдут в очень скором будущем, заявил госсекретарь США Энотони Блинкен в ходе онлайн-форума Reuters Next.

По словам главы Госдепартамента, американский лидер во время беседы с российским лидером заявит о желании США иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. Блинкен отметил, что разговор двух президентов важен, поскольку «ничем нельзя заменить прямые контакты и взаимодействие между официальными лицами, особенно между лидерами России и США.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 3 декабря, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Байден в ходе предстоящих переговоров обсудят ситуацию на Украине, в Афганистане, Иране, Сирии и Ливии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенты, возможно, проведут разговор 7 декабря 2021.