В Кремле назвали темы переговоров Путина и Байдена Фото: REUTERS

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден в ходе предстоящих переговоров обсудят ситуацию на Украине, в Афганистане, Иране, Сирии и Ливии, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Будут говорить о двусторонних делах, актуальных вопросах международной повестки, в том числе Афганистане, Иране, внутриукраинском кризисе, Ливии, может быть затронута Сирия», – сообщил он.

Корме того, лидеры России и США могут затронуть вопросы стратегической стабильности, реализации инициативы Путина о проведении саммита «пятерки» Совета безопасности ООН, договоренности по исключению дальнейшего продвижения НАТО на восток. По словам Ушакова, дата диалога президентов предварительно утвреждена, ее объявят после согласования с Вашингтоном.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Байден, возможно, проведут разговор 7 декабря 2021.