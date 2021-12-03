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Политика3 декабря 2021 9:27

Песков назвал возможную дату разговора Путина и Байдена

Песков заявил, что разговор Путина и Байдена пройдет в режиме видеоконференции
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джозеф Байден проведут разговор в режиме видеоконференции, рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в пятницу, 3 декабря 2021 года.

В качестве возможной даты переговоров официальный представитель Кремля назвал 7 декабря 2021 года, уточнив, что это только одно из предложений. Окончательная дата еще не утверждена, заверил Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Песков рассказал, какие темы будут обсуждать в ходе переговоров лидеры России и Соединенных Штатов, отметив, что основными темами станут ситуация на Украине и НАТО. Как сообщалось, встреча Путина и Байдена состоится в онлайн-формате и пройдет в декабре 2021 года, однако точной даты по сей день не назначено.