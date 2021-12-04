Захарова посоветовала Госдепу США начать поиск нарушителей международного права с себя

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который обвинил РФ в агрессивном поведении. Как ответила на это дипломат, Вашингтону следует начать поиск нарушителей международного права с себя.

Свое мнение Захарова выразила в своем Telegram-канале. По ее мнению, Блинкен заявил об агрессии России только для того, чтобы попытаться "подвести идеологическую базу под "Саммит за демократию"".

"Если в Госдепе решили поискать нарушающих международное право агрессоров, то этот процесс партнерам надо начинать, стоя перед зеркалом", - отметила дипломат.

Как ранее писал сайт kp.ru, послы России и Китая в Вашингтоне выступили с совместным заявлением, которое было опубликовано в издании National Interest. В статье они раскритиковали идею "Саммита за демократию", который пройдет в декабре 2021 года по инициативе США.