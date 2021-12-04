На ВДНХ павильон №15 вновь украсили горельефы и барельефы

Во время масштабной реставрации павильона перед специалистами встал вопрос, что делать с историческими горельефами и барельефами. Фото: mos.ru

На фасад павильона №15 «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ вернулись горельефы и барельефы, воссозданные по фотографиям прошлого века. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Во время масштабной реставрации павильона перед специалистами встал вопрос, что делать с историческими горельефами и барельефами, которые ранее украшали фасад здания, - отметил Петр Бирюков. - По уникальным фотографиям 1954-1959 годов из семейного архива, которые предоставил сын одного из авторов оформления павильона, удалось восстановить эти элементы максимально близко к оригиналу».

Напомним, фрагменты горельефов, на которых изображены события битв за Царицын и Сталинград, нашли на фасаде в 2014 году. Красота открылась после демонтажа листов облицовки, установленных во время реконструкции павильона в конце 1950-х годов.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Сохранившиеся фрагменты горельефов отсканировали и сделали их макет в натуральную величину. Это потребовалось для воссоздания утраченных элементов на основе архивных материалов.

Затем по ретро-снимкам восстановили и барельефы со сценами мирного труда. Раньше эти композиции украшали колонны справа и слева от главного входа в павильон. Но потом они были утрачены при реконструкции и демонтаже всей входной группы.

Специалистам удалось полностью воссоздать четыре утраченных горельефа. Вес конструкции - более двух тонн. Четыре других горельефа сохранились частично. Их отреставрировали и дополнили утраченными фрагментами. Кроме того, полностью воссоздали 48 утраченных барельефов, каждый из которых весом более 250 килограммов.

Помимо этого, в ближайшее время на исторические места вернутся и скульптурные композиции, украшавшие ранее крышу здания. Реставраторы воссоздали эти фигуры, среди которых солдат, матрос, а также центральную композицию колхозник с колхозницей, с гербом РСФСР.

После реставрации посетители ВДНХ увидят павильон № 15 «Поволжье» практически в том виде, в котором его задумали авторы в 1954 году. В здании откроется музей Олимпийского комитета России.