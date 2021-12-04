Суд раскрыл данные о выручке сервиса Booking.com в России за 2018 год

Суд подтвердил правомерность штрафа ФАС за "злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке"

Арбитражный суд Москвы раскрыл выручку сервиса Booking.com на российском рынке за 2018 год. Как следует из текста решения по делу о разбирательстве компании с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, сервис по бронированию отелей и средств размещения за год заработал в РФ 11,3 млрд рублей. Об этом сообщает РБК.

Отметим, что спор возник по делу о штрафе в 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке. Booking.com пытался оспорить штраф, но суд подтвердил правоту ФАС.

Доходы за 2018 год приведены в связи с тем, что штраф назначен в 2019 году, а он рассчитывался именно из прошлогодней выручки.

Как ранее писал сайт kp.ru, сервис Booking.com отличился введением санкций против Крыма в связи с его присоединением к России. Так, в 2018 году он спрятал рейтинг и отзывы о местах размещения туристов на полуострове. Кроме того, выбрать отель или гостиницу в Крыму можно было лишь при условии, что пользователь поставит галочку в графе "Я путешествую по работе". Графа, в которой раньше можно было указать, что цель визита – отдых, пропала.