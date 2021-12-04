В Москве 39 суток подряд умирают больше 90 человек с коронавирусом

Пик смертности в столице пришелся на 6 ноября Фото: REUTERS

В Москве уже 39-е сутки подряд держится суточная смертность больных коронавирусом на уровне выше 90 человек. Так по данным на субботу, 4 декабря, медики констатировали смерть 93 пациентов с коронавирусной инфекцией. Соответствующие данные приводит столичный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Как следует из официальных данных, ниже указанной отметки смертность в столице России не опускается с 27 октября, когда зафиксирована смерть 91 пациента ковидных госпиталей. Пик пришелся на 6 ноября. В этот день было зафиксировано 98 летальных исходов.

Напомним, в России за минувшие сутки выявлено 32 974 случая заражения коронавирусной инфекцией. За этот же период полностью выздоровели 35 182 человека, а также зафиксировали 1215 летальных исходов.

Как ранее писал сайт kp.ru, в 2021 году материнская смертность от коронавируса в России выросла в три раза по сравнению с показателями 2020 года. Об этом рассказал журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству, профессор Роман Шмаков.