МИД РФ назвал новые санкции Запада против Белоруссии незаконными и негуманными Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новые западные санкции, введенные против Белоруссии, представляют собой пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ, назвав новые ограничения незаконными и негуманными.

«Решительно осуждаем новые ограничительные меры против Белоруссии, которые были синхронно приняты … США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой. Данные санкции являются нелегитимными», - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что ограничения «носят антигуманный характер» из-за «негативного влияния на жизнь простых белорусских граждан». Кроме того, подчеркивается, что данные санкции вводились в обход Совета Безопасности ООН.

Москва призвала западные страны к отказу от санкций и диалогу с Минском по урегулированию кризиса с мигрантами.

Напомним, в минувший четверг, 2 декабря, Евросоюз ввел в действие пятый пакет санкций против Белоруссии, заявив о готовности расширять и далее свои ограничения. Как писал сайт kp.ru, в очередной пакет санкций попали 17 физических лиц и 11 организаций. Таким образом, общее число фигурантов «черного списка» расширилось до 183 физлиц и 26 компаний.

Незадолго до этого Минфин США ввел санкции против 20 физических лиц и 12 юридических лиц Белоруссии. В «черный список» попал и сын белорусского президента Дмитрий Лукашенко.