Оператор заявил, что маркировка не вызовет дефицита пивной продукции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предлагаемая маркировка пива не вызовет дефицита данной продукции на рынке. Такое мнение высказали в пресс-службе оператора маркировки - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), где отметили, что маркировка не привела к сложностям в поставках ни в одной другой отрасли.

«Маркировка не вызовет дефицита пивной продукции. Цифровая маркировка распространяется уже на 14 товарных групп объемом 12% несырьевого ВВП страны и ни в одной из отраслей не вызвала сложностей с поставками и тем более не привела к дефициту», - приводит ТАСС заявление ЦРПТ.

Представители оператора также заявили, что поштучный цифровой контроль каждой единицы продукции даст возможность не допускать дефицита в российском регионе и городе, как это случается с вакцинами против коронавируса, информация о которых приходит в систему с каждого пункта вакцинации в режиме онлайн.

В ЦРПТ подчеркнул, что, согласно данным исследования Научно-исследовательского финансового института при Минфине, маркировка в пивной отрасли может привести к увеличению прибыли для добросовестных производителей на рынке 2,5-3 млрд рублей, что позволит создать до 1,7 тысяч рабочих мест, увеличив также годовые налоговые поступления на 20 млрд рублей.

Напомним, ранее правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке пива. Эксперимент проводят в период с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года