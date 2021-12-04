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Политика4 декабря 2021 16:23

Турция готова выступить посредником между Россией и Украиной

Представитель турецкого лидера заявил, что Анкара выступает против процессов, способных привести к новой войне на Донбассе
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Турция готова выступить посредником между Россией и Украиной

Турция готова выступить посредником между Россией и Украиной

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара готова выступить посредником между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал Ибрагим Калын, представитель президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана, отметив, что турецкая сторона выступает против процессов, которые могут привести к новой войне на Донбассе.

Представитель турецкого лидера также заявил, что Анкары, в отличие от Запада, имеет конструктивные отношения с Москвой. «У Турции хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, мы не одобряем и не поддерживаем какой-либо конфликт между этими двумя странами и стараемся выполнить поставленную перед нами задачу по снижению напряженности», - заявил он в интервью агентству Anadolu.

Напомним, ранее турецкий лидер сам заявил о готовности Турции выступить посредником между Россией и Украиной. Однако незадолго до этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не видят возможности решения конфликта в Донбассе путем встречи президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского при посредничестве Эрдогана, отметив, что не ведут подготовку к переговорам двух глав государства.