Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Зеленского пока не ведется

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подготовка к переговорам президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского на данный момент не ведется. Такое заявление в понедельник, 29 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, сейчас не ведется», - сказал представитель Кремля, комментируя соответствующий вопрос.

Песков не стал комментировать слова украинского лидера о том, что тот через своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана передал России список удерживаемых и подлежащих обмену лиц.

«Я оставляю без комментариев это сообщение», - заявил пресс-секретарь главы государства.

О передаче турецкому лидеру такого списка Зеленский заявил в минувшую пятницу, 27 ноября, на пресс-конференции. Напомним, переговоры Эрдогана и Путина состоялись в России 30 сентября.