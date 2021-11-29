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Политика29 ноября 2021 11:13

Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Зеленского пока не ведется

Представитель Кремля не стал комментировать слова украинского лидера о передаче России через Эрдогана списка подлежащих обмену лиц
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подготовка к переговорам президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского на данный момент не ведется. Такое заявление в понедельник, 29 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, сейчас не ведется», - сказал представитель Кремля, комментируя соответствующий вопрос.

Песков не стал комментировать слова украинского лидера о том, что тот через своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана передал России список удерживаемых и подлежащих обмену лиц.

«Я оставляю без комментариев это сообщение», - заявил пресс-секретарь главы государства.

О передаче турецкому лидеру такого списка Зеленский заявил в минувшую пятницу, 27 ноября, на пресс-конференции. Напомним, переговоры Эрдогана и Путина состоялись в России 30 сентября.