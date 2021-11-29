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Политика29 ноября 2021 11:45

Эрдоган заявил о готовности Турции выступить посредником между Россией и Украиной

Турецкий лидер заявил, что Анкара выступает за мир в Донбассе.
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (16)Комментарии (16)(16)
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: REUTERS

Анкара готова выступить посредником между Россией и Украиной. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что турецкая сторона выступает за мир в Донбассе.

«Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса», - приводит агентство Анадолу слова турецкого лидера.

Как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят возможности решения конфликта в Донбассе путем встречи президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского при посредничестве Эрдогана, отметив, что не ведут подготовку к переговорам двух глав государства.

Представитель Кремля не стал комментировать слова украинского лидера о том, что тот через своего турецкого коллегу передал Москве список удерживаемых и подлежащих обмену лиц.