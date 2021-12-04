Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире4 декабря 2021 17:36

На митинги против обязательной вакцинации в Вене вышли тысячи человек

Полицейские заявили о задержании нескольких человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На митинги против обязательной вакцинации в Вене вышли тысячи человек

На митинги против обязательной вакцинации в Вене вышли тысячи человек

Фото: REUTERS

В субботу, 4 декабря, на митинги против ограничительных мер и обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в Вене вышли несколько десятков тысяч человек. Безопасность демонстрации обеспечивают около 1,2 тыс. полицейских.

Согласно обновленным данным правоохранительным органам полиции, число участников акций протеста превысило 40 тысяч человек.

Всего в австрийской столице заявлено почти 20 демонстраций. Основной митинг проходит в центре Вены у площади Хельденплац. Демонстранты выступают за свободное решение о вакцинации от COVID-19. Как передает ТАСС, звучат также лозунги за досрочные выборы в парламент Австрии на фоне громких правительственных перестановок.

Правоохранительные органы заявили о задержании нескольких человек, а также применении перцовых баллончиков в ответ на брошенные в полицейских петарды.

Напомним, в Австрии вводят обязательную вакцинацию для всех граждан, противникам прививки от COVID-19 грозит штраф до 7,2 тысячи евро, а за отказ платить такие деньги предусмотрен арест на четыре месяца.