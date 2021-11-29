В Австрии противникам вакцинации от коронавируса грозит штраф до 7,2 тысячи евро Фото: wikimedia.org

Новый законопроект об обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции в Австрии предусматривает штраф за отказ от прививки до 7,2 тысячи евро. Документ пока находится в черновом варианте.

По информации газеты Die Presse, власти Австрии планируют ввести обязательную вакцинацию в феврале 2022 года для всех проживающих в стране. После первого отказа от вакцины штраф составит 3,6 тысячи евро, игнорирование повторного уведомления о необходимости прививки грозит увеличением штрафа в два раза. Кроме того, отказавшиеся оплатить штраф могут быть арестованы на четыре месяца.

Согласно документу, меры не будут распространяться на тех, для кого вакцинация представляет угрозу жизни и здоровью, беременных и подростков до 12 лет.

Напомним, власти Австрии с 22 ноября 2021 ввели общенациональный локдаун для всех жителей из-за критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом, а также загруженности больничных коек пациентами с COVID-19.